وسط أنباء عن تمرد اللاعبين.. لماذا تم تأجيل مران الزمالك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن تأجيل تدريب الفريق الأول لكرة القدم الذي كان مقرراً له صباح اليوم الأحد، ليقام في السادسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وقال عبد الواحد السيد إن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض، قرر تأجيل المران نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وحتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق قبل مواجهة غزل المحلة.

وأضاف "السيد" أن المدرب الكولومبي اكتفى صباح اليوم بعقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين داخل غرفة المحاضرات الفنية بالمبنى المخصص للفريق الأول، على أن يقام المران بشكل طبيعي في السادسة مساء اليوم.

ووفقا لوسائل إعلامية، فقد انتشرت بعض الأقاويل عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن رفض لاعبو الزمالك نزول التدريب الصباحي، بسبب عدم الحصول على المستحقات، وتم تأجيل المران إلى السادسة مساء.