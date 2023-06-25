لجنة المسابقات تكشف مواعيد دور الـ8 بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن مواعيد دور الـ8 من بطولة كأس مصر لمو سم 2022 - 2023.

جاءت مواعيد مباريات دور الـ8 بكأس مصر كالتالي

الإثنين 3 / 7 / 2023

البنك الأهلى وبيراميدز باستاد القاهرة الدولى في تمام الثامنة والنصف مساء.

الثلاثاء 4 / 7 / 2023

انبى والنجوم باستاد بتروسبورت في تمام السادسة مساء.

الثلاثاء 4 / 7 / 2023

الزمالك والمقاولون العرب باستاد القاهرة في تمام الثامنة والنصف مساء.

تمكن الزمالك في الفوز على نظيره فاركو بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر.

سجل الأهداف كل من: أحمد سيد زيزو من خلال ضربة جزاء والهدف الثاني من مصطفى شلبي سددها في شباك الحارس بتصوبية رائعة سكنت في شباك حارس فاركو، فيما الهدف الثالث سجله أحمد فتوح من خلال الهدف الثالث.

وحقق فريق نجوم مستقبل مفاجاة من العيار الثقيل من الإطاحة من فريق سموحة بدور الـ16 بكأس مصر.

فاز نجوم المستقبل على سموحة بهدف بدون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت على ستاد الإسكندرية في كأس مصر.

سبب تأجيل مران الزمالك اليوم

في سياق مٌتصل، كشف عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن تأجيل تدريب الفريق الذي كان مقررًا له صباح اليوم الأحد، ليقام في السادسة مساءً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المقبل.

أشار عبدالواحد السيد، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قرر تأجيل المران نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وحتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق قبل مواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك اكتفى، صباح اليوم، بعقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين داخل غرفة المحاضرات الفنية بالمبنى المخصص للفريق الأول، على أن يقام المران بشكل طبيعي في السادسة مساء اليوم.