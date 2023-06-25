رابيو يحسم موقفه من الدوري السعودي وسط إغراءات كبار أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم النجم الفرنسي أدريان رابيو موقفه من الانتقال للدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل 2023-2024، بعدما تلقى اللاعب عروض عدة للرحيل عن يوفنتوس في انتقالات يونيو الجاري.

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وتلقى أدريان رابيو عروض عدة من الدوري السعودي للرحيل في يونيو الجاري، وهو ما يشغل عقل صاحب الـ28 عامًا، والذي ينتهي تعاقده مع البيانكونيري بنهاية شهر يونيو الجاري.

لن تكلف صفقة أدريان رابيو فريقه الجديد سوى راتب اللاعب السنوي فقط، وهو ما يجعل اللاعب مطلب في عدد كبير من الأندية داخل أوروبا وخارجها.

عرض سعودي في منافسه مع يوفنتوس

وتلقى رابيو عرض سعودي في مقابل عرض بالتجديد مع نادي يوفنتوس لمدة موسمين مقبلين، وحتى الآن فإن موقف اللاعب من العروض السعودية المقدمة له هي بالرفض التام.

رفض أدريان رابيو العروض المقدمة له من الدوري السعودي، مؤكدًا أن عرض نادي يوفنتوس هو العرض الأفضل للاعب والوحيد أمامه حتى الآن الذي يمكن قبوله.

الأندية الأوروبية ترغب في ضم رابيو

وتلقى اللاعب الفرنسي الدولي أدريان رابيو عروض عدة من الأندية الأوروبية في الميركاتو الصيفي الحالي لاختيار أحدها ما بين عرض التجديد ليوفنتوس أو اختيار أحد عروض أندية برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، والعرض المقدم من الدوري السعودي.

جميع الأندية المهتمة بالتعاقد مع رابيو ما هي إلا مجرد اهتمامات وأن اللاعب لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن للرحيل عن البيانكونيري، في انتقالات شهر يونيو الجاري.

صفقات عالمية في الدروري السعودي

نجحت أندية الدوري السعودي في اقناع كريستيانو رونالدو بالانتقال لنادي النصر في يناير الماضي بالعام الجاري 2023، بينما استطاع نادي الاتحاد التعاقد مع كل من كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق والنجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي.

وكانت آخر الصفقات حتى الآن هي بتعاقد الهلال مع روبين نونيز لاعب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، في عقود وقع عليها لاعبي الأندية الأوروبية لمدة 3 مواسم مقبلة، وخلال الساعات القليلة المقبلة قد نشاهد إتمام صفقة حيم زياش لاعب تشيلسي وانتقاله لنادي النصر بشكل رسمي.

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