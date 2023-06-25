اَيه حسين : بطولة إفريقيا للسلاح صعبة وهدفنا كان الميدالية الذهبية

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت بطلة مصر اَيه حسين، لاعب منتخب سيف المبارازة عن سعادتها بالتتويج ببرونزية فردي سيف المبارزة، ومشاركتها في الحصول على ذهبية الفرق ببطولة إفريقيا.

وكانت بطولة إفريقيا لسيف المبارزة قد أقيمت في مصر في الفترة من من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

تصريحات اَيه حسين

اَيه حسين

تحدثت بطلة مصرعن برونزية الفردي، حيث قالت :"بطولة إفريقيا لم تكن سهلة خاصة وأن هناك منتخبات جنست أكثر من لاعب، والتي كانت أبرزها لاعبة كينيا المجنسة من ألمانيا".

وتابعت:" المنافسة كانت قوية بين جميع الدول مثل تونس والجزائر والمغرب".

اَيه حسين

بينما علقت على مباراة نصف النهائي أمام ألكساندرا بطلة كينيا صاحبة الذهبية واللاعبة المجنسة من ألمانيا، فقالت:"المباراة كانت صعبة وقد يظهر في الوهلة الأولى أني لست في حالتي الطبيعية كنتيجة ولكن كمستوى فقدمت مباراة جيدة وأعتقد أني سأتمكن من تقديم نتائج أفضل في حالة مواجهتها في مباريات مقبلة".

بينما علق على تتويجها بالميدالية الذهبية، فقالت:"الفوز باللقب والبطولة كان الهدف الأكبر للفريق من أجل التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي، كما أنني سعيدة بتمكني من النجاح في ذلك وكنا موفقين في تحقيق الميدالية الذهبية".

وأتمت اَيه حسين تصريحاتها، قائلة:"خلال الفترة المقبلة سنستعد بقوة لبطولة العالم في ميلان بمعسكرات قوية خاصة وأن البطولة ستكون في الربع الأخير من شهر يوليو المقبل".

الجدير بالذكر أن لاعبو منتخب مصر تمكنوا من السيطرة على منصات التتويج في البطولة واستطاعوا الفوز بـ21 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات وهي النتيجة الأفضل في تاريخ بطولات إفريقيا بالإضافة إلى أنها النتيجة الأفضل فيما يخص البطولات القارية في العالم.