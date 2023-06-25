موعد مواجهة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء أحد أيام 11 ، 12 و 13 أغسطس المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” الذي بات قريبًا من استضافة اللقاء، على لقب كأس السوبر الأفريقي.





ويخوض الأهلي المواجهة بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة ، بينما يلعب الفريق الجزائري المباراة بعد حصده لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوج الأهلي باللقب رقم 11 في تاريخه الخاص بمشاركاته في دوري أبطال أفريقيا ، عقب تفوقه على الوداد المغربي بالفوز في القاهرة بثنائية من دون رد ، والتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المغرب على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

الأهلي ومواجهة الكأس ..

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء أمس السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لملاقاة نظيره منتخب السويس مساء اليوم.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأحمر محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه قبل بدء فقرات المران الجماعي.

وخاض لاعبو الأحمر تحت إشراف مدربهم السويسري ،تدريبات بدنية متنوعة في بداية المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وأدى لاعبو الأحمر تدريبات خططية متنوعة، قبل أن تختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين؛ تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره منتخب السويس في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

على صعيد متصل ، أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، أمس السبت تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بالتجديد مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.