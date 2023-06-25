قائمة غزل المحلة لمباراة الزمالك في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رضا شحاته المدير الفني لفريق غزل المحلة ، عن القائمة المستدعاه لمباراة الزمالك المرتقبة مساء الثلاثاء القادم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

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وجاءت القائمة تضم 24 لاعب و التى تضم كل من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، محمود الحضرى ، أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. أحمد رضا ، محمود علاء ، محمد جابر ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، إيهاب سمير ، محمد بازوكا ، هانى عادل ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، أحمد وجيه .

خط الوسط .. أحمد الشيخ ، خالد الاخميمى ، إبراهيم عايش ، حميد ماو ، أحمد النادرى ، كريم مصطفى .

الهجوم .. حازم مرسى ، تشارلز باسى ، جبريل أوريك ، عاطف حكيم .

شارك التنزانى حميد ماو لاعب خط وسط الفريق في التدريبات الجماعية عقب العودة من بلادة بعد خوض مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة الى أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وقرر رضا شحاته المدير الفني لفريق غزل المحلة بخوض معسكر مغلق إستعدادًا لمباراة الزمالك المرتقبة لتحضير مباراة النارية المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي .

ويرغب رضا شحاته الحصول على ثلاث النقاط من حامل اللقب الموسم الماضي لضمان الحفاظ على حظوظة في البقاء بطولة الدوري المصري الممتاز .

انتقل سيف فاروق جعفر لاعب وسط نادي الزمالك لفريق بيراميدز في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في صفقة مدوية أشار إليها أحمد شوبير خلال الساعات القليلة الماضية.

سيف فاروق جعفر يوقع لبيراميدز

ووقع سيف فاروق جعفر لنادي بيراميدز على عقد يمتد لـ 4 مواسم بداية من الموسم المقبل 2023 – 2024، في صفقة مدوية تهز القلعة البيضاء بعد توقيع يوسف أسامه نبية للفريق السماوي ايضًا في انتقالات يونيو الجاري.

وكتب أحمد شوبير من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي : "مفاجئة سيف فاروق جعفر وقع لمدة 4 سنوات مع بيراميدز بشكل نهائي"، في إشارة إلى ان نادي بيراميدز نجح في حسم ثاني الصفقات من داخل القلعة البيضاء في يونيو الجاري بعدما حصل على توقيع يوسف أسامه.

كان نادي الزمالك قد أعلن إيقاف اللاعب يوسف أسامه نبيه لنهاية الموسم الحالي بسبب توقيعه لبيراميدز دون علم إدارة الأبيض او حسم الجهاز الفني موقفه من اللاعب بالرحيل أو البقاء، وهو الذي قد نشاهده خلال الساعات القليلة المقبلة مع سيف فاروق جعفر.