مرتضي منصور يكشف حقيقة رحيل سيف فاروق جعفر عن الزمالك "شاهد "

ياسر رشاد - القاهرة - يكشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة رحيل سيف فاروق جعفر لاعب خط وسط الفريق عن القلعة البيضاء خلال نهاية الموسم .

كتب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " يكشف فيها عن رحيل سيف فاروق جعفر عن الفريق قائلا :" بعد قليل الرد علي فتنة سيف جعفر".

سيف فاروق جعفر

في سياق مٌتصل ، انتقل سيف فاروق جعفر لاعب وسط نادي الزمالك لفريق بيراميدز في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في صفقة مدوية أشار إليها أحمد شوبير خلال الساعات القليلة الماضية.

ووقع سيف فاروق جعفر لنادي بيراميدز على عقد يمتد لـ 4 مواسم بداية من الموسم المقبل 2023 – 2024، في صفقة مدوية تهز القلعة البيضاء بعد توقيع يوسف أسامه نبية للفريق السماوي ايضًا في انتقالات يونيو الجاري.

وكتب أحمد شوبير من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي : "مفاجئة سيف فاروق جعفر وقع لمدة 4 سنوات مع بيراميدز بشكل نهائي"، في إشارة إلى ان نادي بيراميدز نجح في حسم ثاني الصفقات من داخل القلعة البيضاء في يونيو الجاري بعدما حصل على توقيع يوسف أسامه.

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن تأجيل تدريب الفريق الذي كان مقرراً له صباح اليوم الأحد، ليقام في السادسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأكد عبد الواحد السيد أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قرر تأجيل المران نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وحتي لا يتعرض اللاعبون للإرهاق قبل مواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أكتفى صباح اليوم بعقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين داخل غرفة المحاضرات الفنية بالمبنى المخصص للفريق الأول، على أن يقام المران بشكل طبيعي في السادسة مساء اليوم .

ويستعد الزمالك لملاقاه غزل المحلة مساء الثلاثاء القادم في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز .