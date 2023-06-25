أسامة فيصل يقود هجوم مصر الأولمبي أمام النيجر في كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ، عن تشكيل الفراعنه لمباراة النيجر في المباراة المرتقبة على ملعب طنجه في الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة .

جاء تشكيل منتخب مصر لمباراة نيجر كالتالي

في حراسة المرمي : حمزة علاء.

في خط الدفاع : محمد طارق _ حسام عبد المجيد _ أحمد عيد _ محمد أشرف.



في خط الوسط : محمد شحاته_ احمد كوكا _ أحمد عاطف قطة _ محمود صابر_

في خط الهجوم : أسامة فيصل_ إبراهيم عادل .

دكة بدلاء لمباراة مصر أمام النيجر

حرص د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم ومؤازرته قبل ساعات من مباراته الأولى مع النيجر والمقرر لها فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

وأعرب وزير الشباب والرياضة من خلال فيديو كونفرانس مع بعثة المنتخب الأوليمبي فى مدينة طنجة المغربية عن ثقته الكبيرة فى اللاعبين مشددا على أن الجماهير المصرية تنتتظر منهم الكثير فى المعترك القاري ، وأنه واثق بأن اللاعبين لديهم قدرات وإمكانات تؤهلهم لاسعاد الملايين من الجمهور المصري العظيم .

وتابع د.أشرف صبحي فى حديثة للاعبين والجهاز الفني بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى وفى حضور الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب أنه داعم ومساعد لهم بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى برئاسة الأستاذ جمال علام ، لتهيئة الأجواء الإيجابية لهم، والتأهل للأوليمبياد.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن لديه ثقة فى قدرة أحفاد الفراعنة على تقديم عروض قوية فى البطولة الأفريقية والمنافسة القوية، وذلك من أجل الاختفاظ باللقب والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية باريس، التي ستقام صيف 2024، مشددًا على أن المنتخب الأوليمبى يضم لاعبين واعدين يمثلون المخزون الاستراتيجي لكرة القدم المصرية فى المستقبل القريب.

موعد مباراة مصر والنيجر في كأس الأمم الأفريقية

من المقرر ان تنطلق المباراة التي تجمع بين مصر و النيجر مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 9 مساء بتوقيت الإمارات .