الهلال يستهدف ضم مهدي طارمي من بورتو

ياسر رشاد - القاهرة - تسعى إدارة نادي الهلال السعودي لدعم صفوف فريقها بعدد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ووضعت النجم الإيراني مهدي طارمي نجم فريق بورتو البرتغالي ضمن أولوياتها للتعاقد معه.

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نجح الهلال في حسم صفقة روبن نيفيز بشكل رسمي لمدة 3 مواسم قادمة مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، ويقترب من حسم التعاقد مع المدافع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي.

الهلال يترقب موقف مهدي طارمي

ويترقب نادي الهلال موقف اللاعب الإيراني مهدي طارمي لاعب فريق بورتو البرتغالي، وترغب في الدعم بمركز الهجوم قبل الموسم المقبل بعد رحيل أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو.

عرض الهلال لضم مهدي طارمي

وعرض نادي الهلال نبلغ وقدره 40 مليون دولار يحصل عليها بورتو البرتغالي مقابل التفريط في خدمات مهدي طارمي لنادي الهلال السعودي في الصيف الجاري.

ينتهي عقد اللاعب الإبراني صاحب الـ31 عام في 30 يونيو من عام 2024، ويرغب في خوض تجربه جديده بعدما استمر مع فريق بورتو منذ عام 2020 قادمًا من فريق رايو آفي البرتغالي.

أرقام ومعلومات عن مهدي طارمي

سبق لمهدي طارمي أن لعب في الملاعب العربية من خلال فريق الغرافة القطري بموسم 2018-2019، كما كان هداف الدوري البرتغالي من قبل برصيد 20 هدفًا مع فريق رايو آفي.

قدم طارمي مستوى مميز في الموسم الماضي مع بورتو البرتغالي ونجح في تسجيل 22 هدفًا، وتمكن معه من تحقيق لقب هداف الدوري البرتغالي أيضًا متفوقًا على نجم بنفيكا، جونسالو راموس صاحب الـ19 هدفًا.

وفي سياق متصل، يضع نادي الهلال اللاعب المصري الدولي محمد صلاح ضمن أولوياته للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي، وهو ما أكدت عليه التقاير الإنجليزية بأن أزرق الرياض يرغب في الحصول على خدمات الفرعون.

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