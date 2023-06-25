شاهد فان دايك يثير غضب جمهور ليفربول بصورة دي بروين

ياسر رشاد - القاهرة - اثار النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق نادي ليفربول الانجليزي، غضب جمهور الريدز بسبب صورة تم نشرها حيث يظهر المدافع مع كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي.

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توج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الانجليزي بعدما جمع 89 نقطة بفارق 5 نقاط عن أرسنال الثاني في الترتيب، بينما جاء ليفربول في المركز الخامس برصيد 67 نقطة ولن يشارك في دوري ابطال اوروبا بالموسم المقبل.

فان دايك يقضى إجازته مع ثنائي مانشستر سيتي

المنافسة المستمرة بين ليفربول ومانشستر سيتي مؤخرًا جعلت جمهور الطرفين يتعصب بعض الشيئ تجاه لاعبي الفريق الأخر، وهو ما فعله فان دايك خلال قضاء إجازته الموسميه.

ظهر فان دايك في صورة وهو يقضي إجازته مع البلجيكي كيفين دي بروين والهولندي ناثان آكي ثنائي فريق مانشستر سيتي، حيث يقضي الثلاثي الإجازة معًا برفقة بعض من زملائهم.

فان دايك ودي بروين

أثارت صورة فان دايك غضب جمهور ليفربول بشدة بسبب عدم شعور اللاعب بما يشعر به جمهور الأحمر، وخروجه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، والخروج من الموسم المنقضي بدون أي بطولات قارية أو محلية.

دي بروين وآكي الأفضل في البريميرليج

كان دي بروين هو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الموسم المنقضي من الدوري الانجليزي، وتمكن اللاعب من صناعة 16 هدف لزملائه في الفريق، كما جاء ناثان آكي على قائمة دفاع السيتيزنس الأقوى دفاعيًا في الموسم المنقضي بـ 33 هدف في شباكهم.

كما كان مانشستر سيتي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 94 هدف سجله طوال الموسم.

كانت نتائج أخر 5 مباريات بين مانشستر سيتي وليفربول بتفوق الريدز على منافسه في تحقيق الانتصار بـ 3 مباريات في الدوري ودرع الاتحاد وكأس الاتحاد الانجليزي، بينما حقق السيتيزنس الفوز في مواجهتين بالبريميرليج وكابيتال وان.

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