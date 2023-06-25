محمود حرب: المنتخب الأولمبي لا يعانى من إصابات قبل مواجهة النيجر بأمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حرب، مدير المنتخب الوطني الأولمبي، أن الأمور تسير بشكل جيد قبل مواجهة النيجر فى مباراة الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال محمود حرب، فى تصريحات إذاعية، "الأجواء هنا فى المغرب جيدة ولكن خلال الساعات الأخيرة هناك رياح قوية، الحمد لله منتخب مصر الأولمبي لا يعاني من أى إصابات خلال الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما من أجل التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس".

وأضاف حرب، "منتخب مصر الأولمبي لم يخسر مع روجيرو ميكالي المدير الفني، وإن شاء الله نستطيع اليوم تخطى عقبة النيجر من أجل المنافسة على التأهل لنصف النهائي".