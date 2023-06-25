شكرا لقرائتكم خبر عن عصام صبحى يعود لتشكيل الإسماعيلى أمام أسوان لتعويض غياب كريم عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على إعادة عصام صبحى الظهير الأيمن إلى التشكيل الأساسى أمام أسوان الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية في إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى.

ويعود عصام صبحى للتشكيل الأساسى لتعويض غياب كريم عرفات الذي يغيب عن مواجهة أسوان لحصوله على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش في المباراة الماضية.

ومن جانب آخر، يحسم الاختبار الطبي مصير باهر المحمدى قائد الاسماعيلى من مباراة أسوان المقبلة فى الدوري، ووضع الجهاز الطبى للدراويش برنامجاً تأهيلياً لتجهيز اللاعب لمواجهة تماسيح النيل.

ويعانى باهر المحمدى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة، إلى جانب التهاب عضلات الحوض، ومنح الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل باهر المحمدى راحة سلبية لمدة 4 أيام من التدريبات بناء على طلب من الجهاز الطبى للفريق لمحاولة تجهيزه لمواجهة أسوان.

وفى سياق آخر، أعلنت اللجنة الثلاثية التى تدير نادى الإسماعيلى، تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على كرة القدم بالإسماعيلى برئاسة إسماعيل حفنى عضو اللجنة المعينة لإدارة النادى.

وتضمن اللجنة الفنية بالإسماعيلى كلا من إسماعيل حفنى رئيسا لها، وعضوية كل من صبرى المنياوى وأحمد العجوز وأبو طالب العيسوى وعمر محمد جمال، على أن تعمل اللجنة بدون أجر ويختص علمها بالإشراف ومتابعة كرة القدم بالنادى الإسماعيلى.