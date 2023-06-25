شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وصول المنتخبات المشاركة فى بطولة أفريقيا للبوتشا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، برئاسة الدكتور أحمد آدم، موعد وصول المنتخبات المشاركة فى بطولة أفريقيا للبوتشا التي تستضيفها مصر لأول مرة.

ومن المقرر أن تصل المنتخبات القاهرة 2 يوليو المقبل، على أن يكون يوم 3 يوليو افتتاح البطولة، التي ستقام في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر

ويشارك فى البطولة 5 دول، على رأسها مصر المستضيف، والمغرب، تونس، جنوب أفريقيا، ناميبيا، باجمالي 33 لاعبا ولاعبة.

ويشارك منتخب مصر بـ10 لاعبين، بينما يشارك جنوب أفريقيا والمغرب بـ 7 لاعبين، وتونس، وناميبيا بـ3 لاعبين.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف مصر البطولة، بعد الجهود التي بذلها الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم ومجلس إدارة الإتحاد من أجل تنظيمها في مصر هذا العام.

وتعد هذه البطولة مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وتقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.