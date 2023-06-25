شكرا لقرائتكم خبر عن ألقاب الأهلي فى كأس مصر قبل مواجهة منتخب السويس الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض مباراة قوية أمام منتخب السويس، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، باستاد القاهرة الدولي. ويسعى الأهلي، الذي توج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، مؤخرا على حساب الوداد البيضاوي، لتحقيق الفوز على منتخب السويس، ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على نظيره حرس الحدود، يوم الخميس الماضي، على ملعب الكلية الحربية، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء مؤجل من المرحلة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ليعود من جديد إلى صدارة المسابقة.

يمتلك الأهلى 38 لقبا لبطولة كأس مصر، أولها فى موسم 1924-25 وآخرها موسم 2021-2022 ، وأحرز المارد الاحمر مركز وصيف كأس مصر 16 مرة بفارق 10 ألقاب كاملة عن غريمه الأبدي الزمالك.

وتوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول