شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية ينتظر الفائز من الأهلي ومنتخب السويس الليلة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة منتخب السويس فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر. ويلتقي الفائز من الأهلي ومنتخب السويس مع الداخلية فى ختام مباريات دور الـ16.

ونجح الداخلية فى تخطى عقبة أسوان فى دور الـ"32" للبطولة بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وعكف مارسيل كولر على تحفيظ لاعبيه الجمل الفنية ومنحهم التعليمات النهائية بخصوص مباراة الليلة والأمور الخططية التي ينوي تنفيذها أمام منتخب السويس من أجل تحقيق الهدف المنشود فى الخروج بالفوز فى ظل كون المارد الأحمر حامل اللقب بعد تتويجه بالكأس في النسخة الأخيرة على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف وذلك للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخ القلعة الحمراء، ويرغب فى الحفاظ على لقبه لإضافة بطولة جديدة لخزائن الأهلى العامرة بالألقاب المحلية والأفريقية.

وحذر كولر لاعبيه من خطورة التهاون أمام منتخب السويس الليلة باعتبار أن المنافس مغمور وليس من فرق الدوري الممتاز.

واجه الأهلى 76 منافس ببطولة كأس مصر، بما فيهم منتخب السويس منافس الليلة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى كأس مصر فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.