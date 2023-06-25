شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد وإبراهيم عادل وقطة يقودون تشكيل المنتخب الأولمبى أمام النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، تشكيل المنتخب لمواجهة النيجر فى المباراة التى تنطلق بعد قليل فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب.

ويضم التشكيل كلا من: حمزة علاء فى حراسة المرمى، أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، أحمد عاطف قطة، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، أسامة فيصل، إبراهيم عادل، محمود صابر.