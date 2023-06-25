شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد وإبراهيم عادل وقطة يقودون تشكيل المنتخب الأولمبى أمام النيجر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، تشكيل المنتخب لمواجهة النيجر فى المباراة التى تنطلق بعد قليل فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب.
ويضم التشكيل كلا من: حمزة علاء فى حراسة المرمى، أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، أحمد عاطف قطة، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، أسامة فيصل، إبراهيم عادل، محمود صابر.
ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.
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