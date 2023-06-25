شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد لقب أفريقيا للجامعات لكرة السلة 3 × 3.. وتأهل الطالبات لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة بلقب البطولة الأفريقية الخامسة للجامعات لكرة السلة 3x3 التي أقيمت على ملاعب جامعة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بعثة الجامعة الامريكية بالقاهرة على الإنجاز الذي حققوه، كما أثنيا على المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون واللاعبات من أجل حصد اللقب ورفع علم مصر.

وفاز فريق الطالبات لكرة السلة بالجامعة الأمريكية بالمركز الأول وحصل على الميدالية الذهبية وتأهل إلى كأس العالم للجامعات والتى ستقام بالصين 2024.. في حين حصد فريق الرجال المركز الثالث والميدالية البرونزية في إنجاز تاريخى للرياضة الجامعية المصرية.

وشارك في البطولة 14 جامعة أفريقية من جميع أنحاء القارة هم: جامعة الولايات المتحدة الدولية من كينيا وجامعتي كوبربيلت ومولونجوشي من زامبيا وجامعة إيبادان من نيجيريا وجامعتي ماكيريري ونديجي من أوغندا وجامعة بوتسوانا وجامعة كوتيبي للتعليم من أثيوبيا وجامعة موريشيوس وجامعتي غانا وكيب كوست من غانا وجامعتي جوهانسبرج ونورث ويست من جنوب أفريقيا بالإضافة الى الجامعة الأمريكية من مصر.

ومثل فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في هذه البطولة التى تعد أول حدث رسمي يتم تنظيمه بعد تولي الدكتور أشرف صبحي رئاسة الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية.