شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق: مباراة المصري وفيوتشر جعلتني أشعر أنى فى الدوري الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إنه سعيد بالتأهل لنهائي كأس الرابطة بعد الفوز أمام فريق فيوتشر.

وأضاف ميمي عبد الرازق، فى تصريحات إذاعية، "مباراة المصري وفيوتشر فى كأس الرابطة جعلتني أشعر أنى فى الدوري الإنجليزي، بسبب حضور الجماهير والمساندة والروح الجميلة عقب المباراة بين الفريقين، أنا سعيد بالجهاز الفني للنادي المصري، بوجود أحمد الكأس وطارق السيد الذي يساعدوني بشكل رائع ولديهم روح مميزة".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي حقق الفوز أمام نظيره فيوتشر فى نصف نهائى كأس الرابطة بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي فى المباراة.