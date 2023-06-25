شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل استاد القاهرة لمواجهة منتخب السويس فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة منتخب السويس التى تقام مساء اليوم فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر.

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر على معاينة أرض الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وكان الفريق قد أنهى استعداداته أمس السبت للمباراة، بعدما خاض اللاعبون مرانًا قويًّا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل أن يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للقاء.