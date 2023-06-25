شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك يبدأ ببرنامج تأهيل خاص وتقسيم اللاعبين لأكثر من مجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتضمنت هذه الفقرة تدريبات تأهيل بالكرة وبدونها، وتم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، وتولى أعضاء الجهاز المعاون بالفريق الإشراف على هذه الفقرة، وحرصوا على تدوين كافة التفاصيل بالفقرة ونقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين.

ويستعد الفريق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

فى سياق آخر، يترقب أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، إنهاء ملف التعاقدات الجديدة التي ينوى الأبيض الحصول عليها من أجل التجهيز جيداً لخوض غمار منافسات البطولة العربية.

واستقر أوسوريو على المراكز التي تحتاج لتدعيم فى الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل دعم فريقه بعناصر مميزة، وسد جميع الثغرات، حتي يتمكن الفريق من المنافسة بقوة على جميع البطولات التي سينافس عليها في الموسم المقبل، وبدايتها ستكون البطولة العربية التي من المنتظر أن تنطلق يوم 28 يوليو المقبل.

وعقد أوسوريو جلسة مع مسئولي الكرة بالقلعة البيضاء، حدد خلالها المراكز التى تحتاج لتدعيم، ورصد فى الوقت الحالي 4 مراكز فى الفريق الأبيض تحتاج لدعمها بصفقات مميزة، وبدأت إدارة الكرة التحرك بقوة فى هذا الملف، من أجل تلبية طلبات المدرب الكولومبي، لاسيما أن إدارة الزمالك ترغب فى بناء فريق قوى يتمكن من إعادة البطولات للقلعة البيضاء من جديد.