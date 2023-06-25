شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي فريد يعلن تشكيل منتخب السويس أمام الأهلي فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ميمي فريد، المدير الفني لمنتخب السويس، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، بعد قليل باستاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل منتخب السويس كالتالي: حراسة المرمى: محمود كوكو خط الدفاع: محمد هيكل و محمد جبل و احمد حاتم و محمود رفعت خط الوسط: كريم بدير و محمد الضرف و محمود قطب خط الهجوم: أحمد صالح و انس شندي و عمرو مصطفي فيما يجلس على مقاعد البدلاء: نادر عاطف، هارون اسماعيل ، محمد مسعد ، هنري، حازم مدحت ،نادر كارم ،محمد حمدان ،جودوين فرايداي ،اسلام سيما

وتعد مباراة الليلة الأولى للنادي الأهلي في النسخة الحالية من بطولة كأس مصر بينما تعد المواجهة الثالثة التي يخوضها منتخب السويس في البطولة حيث فاز على كهرباء الإسماعيلية وبورتو السويس 4-3 بركلات الترجيح.