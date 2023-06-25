شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسى يتعادل مع المنيا 2/2 فى أولى مباريات الدورة المؤهلة لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق بروكسى مع فريق المنيا بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، فى إطار المباراة الأولى من مباريات الدورة الثلاثية المؤهلة لدورى المحترفين.

تقدم كامل أحمد لفريق بروكسى فى أول ربع ساعة، ونجح فتحى عثمان فى إدراك التعادل لفريق المنيا، قبل أن يسجل مصطفى حمادة هدف التقدم لبروكسى، وتعادل مصطفى عاطف للمنيا.

بهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصد كل منهما نقطة فى انتظار مباراتهما مع المصرية للاتصالات الضلع الثالث فى هذه الدورة المؤهلة للمحترفين.

بدأ المنيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حسام حسن

الدفاع: محروس محمود، محمود السيد، محمد أشرف، محمد الطناني

الوسط: بيتر أمير، إسماعيل ساكي، فتحي عثمان، إسلام عبدالراضي

الهجوم: كريم حسن، جون مباتشو

دكة الإحتياطي: حسام جنش، محمود صابر، أيمن ناصر، عمرو سمير، هشام شحاتة، مصطفى الشوبكشي، محمد العطار، مصطفى عاطف، عبدالرحمن فضل.

بينما دخل بروكسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فرج شوقي

الدفاع: نادي حسن، مصطفى صلاح، مروان النجار، شاكر أشرف

الوسط: أدهم أحمد، إبراهيم سليمان، مدحت فقوسة، كامل أحمد

الهجوم: مصطفى حمادة، حسام بركات

الاحتياطي: إبراهيم الجرايحي، أحمد فهمي، عبدالله السنجهاوي، بكر فتحي، محمد فوزي، كريم هاني، عبد الحميد علي، أحمد ميسي، محمد مصطفى.