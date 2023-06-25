شكرا لقرائتكم خبر عن ‏لاعبو الزمالك يخوضون فقرة خططية قبل مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني للزمالك خلال هذه الفقرة على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب استعدادا لمواجهة غزل المحلة المرتقبة.

وقام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق ومدحت عبد الهادي المدرب العام بنقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للاع.