شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعود للتدريبات استعدادا للأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم عقب الراحة لمدة 24 ساعة التي منحها بابافاسيليو المدير الفني للاعبي الفريق عقب الفوز علي طلائع الجيش في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر ، ليضرب فريق البنك الأهلي موعدا مع بيراميدز في دور الثمانية.

ويستعد فريق البنك الأهلي لعودة منافسات الدورى المصرى الممتاز عندما يلاقى الأهلي المنتشى بلقب دوري أبطال أفريقيا، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين، والمقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وشهد المران الجماعي اليوم عودة محمود الزنفلي عقب الانتهاء من عمليات التأهيل بعد الإصابة، حيث غاب حارس مرمي فريق البنك الأهلي بسبب إجراء عملية فى الكتف منعته من المشاركة فى التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية.