شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين منتخب مصر الأولمبى والنيجر فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام النيجر باستاد ابن بطوطة بالمغرب، فى الجولة الأولى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، بالتعادل السلبي.

شهد الشوط الأول بداية سريعة من منتخب مصر الأولمبى بغية خطف هدف مبكر، بينما لعب منتخب النيجر على الهجمات المرتدة ونجح منتخب مصر فى تهديد المنافس أكثر من مرة أبرزها رأسية ابراهيم عادل التى اصطدمت بالقائم فى الدقيقة 30.

بدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم كلا من: حمزة علاء فى حراسة المرمى، أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، أحمد عاطف قطة، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، أسامة فيصل، إبراهيم عادل، محمود صابر.