شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبي: تنازلنا عن حق رعاية حمدى فتحى دعماً لنادى دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، أن مجلس إدارة النادى قرر التنازل عن نسبة الرعاية، حال إقرارها، من جراء بيع صفقة حمدى فتحى لاعب الأهلى حال إتمام انتقاله إلى نادى الوكرة القطري لصالح نظرائهم بنادى دمنهور.

وشدد رئيس إنبي على أن القرار يأتي توطيدا للعلاقات القوية التى تربط النادى بكافة الأندية، خاصة نادي دمنهور، فى ظل الدعم والتعاون الكامل للأندية الجماهيرية، مؤكداً أن المجلس قرر التنازل عن حقه فى رعاية حمدى فتحى لدمنهور مهما كانت النسبة التى تقرها اللوائح والعقود، موضحا أن النادى اكتفى بمكسبه التجارى من نسبة إعادة البيع، حال إتمام صفقة انتقال اللاعب إلى الوكرة القطرى.

يذكر أن نادي إنبي يحق له الحصول على نسبة 20% من عائد بيع الأهلي لحمدي فتحي إلى أى نادٍ، وفقا للعقد المبرم بين بين الناديين في يناير 2019 الماضي.