عودة حسين الشحات.. الأهلي بالقوة الضاربة أمام منتخب السويس في الكأس

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشيكل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام منتخب السويس مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح فى الدفاع

حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج في وسط الملعب،

طاهر طاهر وحسين الشحات ومحمود كهربا فى الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد فخري وكريم الدبيس.