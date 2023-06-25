ركلات الترجيح تُقصي منتخب اليمن من كأس آسيا للناشئين

خسر المنتخب اليمني فرصة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين 2023، وذلك بعد خسارته اليوم الأحد أمام إيران بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء المباراة (0-0) في ربع نهائي بطولة آسيا.



وحققت إيران تأهل مزدوج إلى نهائيات كأس العالم للناشئين 2023 ونصف نهائي كأس آسيا.



ورغم فارق الإمكانيات والقوة البدنية لصالح إيران إلا أن المنتخب اليمني قدم مباراة متوازنة على مستوى الهجوم والدفاع.



وسجل لليمن في ركلات الترجيح، أنور الطريقي وعصام ردمان، بينما أهدر الثنائي هيثم السلامي وعبد الرحمن الخضر.



وسجل لإيران في ركلات الترجيح، عرفان درويش علي وهسام نوغوراني وإسماعيل جوليزاده ونيما أندارز، بينما أهدر محمد عسكري.



وكان منتخب اليمن قد تأهل إلى ربع النهائي بحصوله على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من 3 مباريات (فاز على ماليزيا 4-0 وعلى لاوس 2-1 وخسر أمام تايلاند 0-1).



بينما تأهل منتخب إيران إلى ربع النهائي عقب تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من 3 مباريات (فاز على أفغانستان 6-1 وتعادل مع قطر 0-0 ثم فاز على كوريا الجنوبية 2-0).

المصدر: كورة