فيتوريا يدعم منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - دعم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، منتخب الأولمبي في لقاء النيجر في الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية .

نشر روي فيتوريا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" قائلا :" بالتوفيق .. شجع مصر".

تظل الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخب مصر والنيجر بدون أهداف في المباراة الجارية الآن على ستاد طنجه بالمغرب.

ويسعي الفراعنه في افتتاحية بطولة كأس الأمم الأفريقية المدافعه والمحافظة على لقب كأس الأمم الأفريقية للعام الثاني على التوالي.

سيطر منتخب مصر على أحداث الشوط الأول ونفذ العديد من الجمل الفنية التكتيكية خلال الشوط الأول ولكن تمكن فريق النيجر المحافظة على نظافة الشباك

تشكيل منتخب مصر لمباراة النيجر

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد طارق، محمد أشرف

الوسط: محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر

الهجوم: أسامة فيصل، أحمد عاطف قطة، إبراهيم عادل

ويجلس على مقاعد بدلاء المنتخب المصري الأولمبي، كل من: "محمد مغربي، محمود جهاد، علي الجبري، مصطفى ميسي، علي زعزع، حاتم محمد، عبد الرحمن أجويرو، عماد ميهوب، محمد سمير، أحمد فوزي".

على الجانب الأخر، حرص د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم ومؤازرته قبل ساعات من مباراته الأولى مع النيجر والمقرر لها فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

وأعرب وزير الشباب والرياضة من خلال فيديو كونفرانس مع بعثة المنتخب الأوليمبي فى مدينة طنجة المغربية عن ثقته الكبيرة فى اللاعبين مشددا على أن الجماهير المصرية تنتتظر منهم الكثير فى المعترك القاري ، وأنه واثق بأن اللاعبين لديهم قدرات وإمكانات تؤهلهم لاسعاد الملايين من الجمهور المصري العظيم .

وتابع د.أشرف صبحي فى حديثة للاعبين والجهاز الفني بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى وفى حضور الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب أنه داعم ومساعد لهم بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى برئاسة الأستاذ جمال علام ، لتهيئة الأجواء الإيجابية لهم، والتأهل للأوليمبياد.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن لديه ثقة فى قدرة أحفاد الفراعنة على تقديم عروض قوية فى البطولة الأفريقية والمنافسة القوية، وذلك من أجل الاختفاظ باللقب والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية باريس، التي ستقام صيف 2024، مشددًا على أن المنتخب الأوليمبى يضم لاعبين واعدين يمثلون المخزون الاستراتيجي لكرة القدم المصرية فى المستقبل القريب.