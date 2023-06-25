الهلال السعودي يعلن رسميا عن صفقة كاليدو كوليبالي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل التعاقد رسميا مع النجم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي وذلك لمدة ثلاثة مواسم حتي 2025-2026.

إقرأ أيضًا..

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو للاعلان عن صفقة كوليبالى معلقا : " نواصل كتابة التاريخ معا ".

وقال كاليدو كوليبالي خلال الفيديو الذي نشر للاعلان الرسمي عن التعاقد معه : " أنا هنا مع من يصنع المجد حاضرا ومستقبلا ".

تفاصيل تعاقد الهلال مع كاليدو كوليبالي

وشهدت مراسم توقيع العقود مع كوليبالي حضور فهد بن نافل رئيس النادي والتي أقيمت بمقر النادي.

وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الأيام الماضية عن قيمة تعاقد الهلال مع كوليبالى والتي قدرت بمبلغ 24 مليون دولار.

وكان تشيلسي تعاقد مع كوليبالي صاحب الـ32 عاما بداية الموسم الماضي قادما من نابولي الإيطالي ، ولعب مع البلوز في 32 مباراة بمختلف المسابقات .

في سياق متصل أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميًا مع النجم البرتغالي روبن نيفيز في صفقة تاريخية، ضمن خطة القلعة الزرقاء لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد نادي الهلال أن النجم المغربي سيرتدي القميص رقم 8 مع الفريق الأزرق، ومن المنتظر أن يكون الظهور الأول لروبين نيفيز بقميص الهلال ضد أهلي طرابلس في البطولة العربية في مدينة أبها.

وستكون المباراة يوم 27 من شهر يوليو المقبل في بطولة كأس الملك محمد بن سلمان للأندية العربية.

وقال نيفيز في أول تعليق له عقب إعلان انضمامه للهلال: "تبدأ المغامرة من الآن، دعونا نذهب للأزرق".

وأصبح روبن نيفيز أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، إذ انضم للكتيبة الزرقاء مقابل 225 مليون ريال.

وشارك نيفيز صاحب الـ26 عاما مع وولفرهامبتون خلال الموسم الماضي في 35 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدف وحيد.



ترتيب الهلال في الدوري السعودي

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات الموسم المنقضي من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023 وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة .

حقق الزعيم خلال الموسم الماضي من الدوري الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وتلقي الأزرق الهزيمة في 8 مباريات منذ إنطلاق البطولة.