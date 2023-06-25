حراس الزمالك يؤدون تدريبات قوية تحت إشراف عبد المنصف

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الدوري العام المصري، والمقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وشهد مران الزمالك اليوم الأحد، خضوع رباعي حراسة مرمى الفارس الأبيض محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية ومحمد عز الدين "سيمو" مواليد ٢٠٠٣ لتدريبات قوية.

يأتي ذلك على هامش مران اليوم، والذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وركز مدرب حراس المرمى محمد عبد المنصف مع الرباعي على تنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة منها التسديد من مسافات و زوايا مختلفة، بالإضافة إلى أمور أخرى خاصة بمشاركة الحارس كلاعب بالفريق .

كما حرص مدرب الحراس على منح لاعبيه تعليمات مستمرة أثناء أداء الفقرة التدريبية ، ومشاركتهم في التقسيمة الفنية.

في سياق متصل، أدى لاعبو الزمالك فقرة خططية خلال مران اليوم المسائي، بعدما قرر المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إلغاء المران الصباحي بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة أوسوريو خلال المران على الفقرة الخططية من خلال عدد من الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب استعدادا لمواجهة غزل المحلة المرتقبة.

وكان مدحت عبد الهادي المدرب العام يقوم بنقل التعليمات الفنية التي كان يعطيها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق للاعبيه.

وشهدت الفقرة الخططية خضوع جميع اللاعبين لهذه الفقرة، خاصة الأساسيين الذين شاركوا في مباراة فاركو الأخيرة بكأس مصر، بعد خوضهم تدريبات تأهيلية واستشفائية في مران الأمس .

موعد الزمالك وغزل المحلة

ومن المقرر أن تنطلق موقعة الزمالك وغزل المحلة في الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، والتي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة

تُنقل مباراة الزمالك أمام غزل المحلة على قناة "أون تايم سبورت"، والتي فازت بحقوق بث البطولات المحلية المصرية خلال الموسمين الماضيين.

ترتيب الدوري المصري

يواصل الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري العام المصري برصيد 65 نقطة، ويتبقى للقلعة الحمراء 6 مؤجلات، بعدما خاض 25 مباراة من 31 جولة.

بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بـ 64 نقطة، وفيوتشر ثالث الترتيب بـ 57 نقطة، فيما يحل الزمالك رابع الترتيب بـ 53 نقطة، والمقاولون العرب خامسًا بـ 43 نقطة.