جاتوزو على اعتاب الانتقال لـ الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو نجم وسط ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، من خوض تجربه جديده في الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل 2023 – 2024.

أقرأ ايضًا ..

أصبح جاتوزو مرشحًا بقوة للانتقال للتدريب في الدوري السعودي بعد فشل تجربته الأخيرة مع فريق مع فالنسيا الإسباني، ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبله الحسم النهائي بشأن موقف المدرب الإيطالي.

يعمل وكيل أعمال جاتوزو على إيجاد فريق جيد في الفترة المقبله، ومن أبرز العروض التي تلقاها المدرب كانت من الدوري السعودي، بعدما غاب عن التدريب منذ شهر يناير الماضي، وحينما تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

جاتوزو يحسم موقفه من الدوري السعودي

ومن المقرر أن يحسم المدرب الإيطالي موقفه من التدريب في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة المقبله، لكن صاحب الـ 45 عاماً سيقابل العروض بالموافقة لتكون بداية جديده وجيده من دوري تألق مؤخرًا.

وتحدث خورخي مينديز وكيل جاتوزو حول أكثر من نادٍ بدوري روشن يرغب في التعاقد مع المدرب الإيطالي، ليكون قائدًا لهم بداية من الموسم المقبل.

الأندية التي ترغب في ضم جاتوزو

تبحث اندية الهلال والنصر والأهلى عن مدرب جديد يقود الفريق في الموسم المقبل، وهناك عدد كبير من الأسماء المطروحة أمامهم للتفاوض معهم، ومن بين الأسماء المتاحة الآن بدون أي فريق هو الإيطالي جينارو جاتوزو.

مسيرة جاتوزو التدريبيه

كانت مسيرة جاتوزو التدريبيه الأولى بداية من شهر يوليو الماضي مع فريق فالنسيا بالدوري الإسباني، وقاد الفريق في 22 مباراة حتى رحيله في شهر يناير الماضي، لعب في الدوري الإسباني مع فالنسيا 18 مباراة حقق الفوز في 5 منها وتعادل في مثلها وخسر في 8 مواجهات.

وفي بطولة كأس الملك الإسباني لعب الخفافيش 3 لقاءات حقق الانتصار في مواجهتين وخسر في لقاء وحيد، ولقاء وحيد في كأس السوبر الإسباني كان أمام ريال مدريد وانتهى بفوز الميرنجي بركلات الترجيح.

مسيرة فاشلة لجاتوزو مع فيورنتينا

كما خاض المدرب الإيطالي مسيرة قصيرة وصفها الجمهور بالفاشله، وذلك بعدما استمرت لـ 32 يومًا فقط، ورحل المدرب صاحب الـ46 عاما، في 25 مايو الماضي عن فيورنتينا بسبب خلاف بين جاتوزو ووكيل أعماله خورخي مينديز مع إدارة الفيولا بشان العقد بينهم.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الخليج 365 الالكترونية اضغط هنا