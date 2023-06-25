مران الزمالك.. فقرة خططية خاصة على هامش تدريبات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الزمالك استعدادته القوية خلال الفترة الحالية لمواجهة غزل المحلة في منافسات الدوري العام المصري، في المباراة المقرر خوضها الثلاثاء المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة خلال مران اليوم الأحد، بعدما ألغى المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المران الصباحي بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وخاض لاعبي الزمالك المران المسائي على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد مران الزمالك تركيز الجهاز الفني بقيادة أوسوريو خلال هذه الفقرة على عدد من الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب استعدادا لمواجهة غزل المحلة المرتقبة.

ونقل مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق التعليمات الفنية التي تحدث بها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق بشكل متواصل للاعبين.

وشارك في الفقرة الخططية جميع لاعبي الزمالك وخاصة الأساسيين الذين شاركوا في مباراة فاركو الأخيرة بكأس مصر، بعد خوضهم تدريبات تأهيلية واستشفائية في مران الأمس .

وكان الزمالك قد صعد لدور الثمانية من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على فاركو في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

فقد تقدم الزمالك عن طريق أحمد السيد زيزو من ركلة جزار، ببنما أضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني، وقلص عمر جكال مهاجم فاركو النتيجة لتصبح 2/1، قبل أن يحرز أحمد فتوح هدف الزمالك الثالث في الوقت بدل الضائع من المباراة، لتنتهي المواجهة بفوز الفارس الأبيض على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد مواجهة الزمالك وغزل المحلة

تبدأ مباراة الزمالك وغزل المحلة في الـ 8.30 من مساء الثلاثاء المقبل، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة

تُذاع مواجهة الزمالك وغزل المحلة على قناة "أون تايم سبورت"، والتي حصلت على حقوق بث البطولات المحلية المصرية خلال الموسمين الماضيين.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري العام المصري برصيد 65 نقطة، ويتبقى للفريق الأحمر 6 مباريات مؤجلة، بعدما لعب 25 مباراة من 31 جولة.

فيما يحل بيراميدز في الوصافة بـ 64 نقطة، وفيوتشر في المركز الثالث = بـ 57 نقطة، فيما يحل الزمالك رابع الترتيب بـ 53 نقطة، والمقاولون العرب خامسًا بـ 43 نقطة.