الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع فيراتي

ياسر رشاد - القاهرة - يستهدف الهلال التعاقد مع لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي ماركو فيراتي، لضمه للزعيم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن فيراتي الهلال السعودي يتفاوض مع فيراتي خلال الفترة الحالية، حيث قدم عرضًا مغريًا للاعب.

وأوضحت أن الدولي الإيطالي وأسرته يفكرون في قبول العرض والانتقال للدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، لكن اللاعب لم يتخذ قراره النهائي ويدرس الأمر خلال الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن فيراتي رُشح للانتقال لروما الإيطالي خلال الميركاتو الحالي، بفرمان من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن المفاوضات وصلت لطريق مسدود، بعد الراتب الضخم الذي طلبه اللاعب للانتقال للذئاب.

وشددت التقارير على أن صاحب الـ 30 عامًا غير راضي على مستويات فريقه باريس سان جيرمان، ويسعر بالاستياء من الانتقادات الكبيرة التي يتلقاها من الجمهور الباريسي.

وكان فيراتي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من بيسكارا الإيطالي، حيث يصل اللاعب لموسمه الـ 11 له في حديقة الأمراء، بعدما وصل للفريق الباريسي في صيف 2012، ومن المقرر أن ينتهي تعاقده في 2026.

الغضب يسيطر على جماهير باريس سان جيرمان

وتنتاب لاعبي باريس سان جيرمان حالة من الغضب بعد الهجوم المستمر من قبل جماهير النادي على اللاعبين، حيث تلقت عشاق البي أس جي صدمة كبيرة بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق، بعد الانتقادات الكبيرة والهجوم على البرغوث.

وانتقل ليونيل ميسي لإنتر ميامي الأمريكي، بعدما رفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي.

كما يستعد سيرجيو راموس، المدافع الإسباني للرحيل عن الفريق العاصمي خلال الميركاتو الحالي، حيث يرغب في خوض تجربة جديدة، والتي من المحتمل أن تكون الدوري السعودي.

ويرغب نيمار جونيور في الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد الهجوم الكبير من جماهير باريس على اللاعب بسبب تراجع مستواه وكثرة الإصابات التي يتعرض لها منذ انتقاله للفريق في صيف 2017.

وكان باريس سان جيرمان قد فقد المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا المواسم السابقة، على الرغم من اللاعبين الكبار الذين تعاقد معهم الفريق وعلى رأسهم كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار جونيور.