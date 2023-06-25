المنتخب الأولمبي يتعادل مع النيجر في افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابى نتيجة مواجهة المنتخب الأولمبي والتي جمعت بينه وبين النيجر في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد طنجة، ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المقامة في المغرب العربي.

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سيطر منتخب مصر الاولمبي على أحداث الشوط الأول، وكان أقرب للمرمى وكانت البداية من عند محمد أشرف استلم الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وسدد كرة قوية وتصدى لها الحارس فان اتينهوفن.

وفي الدقيقة 30 أرسل أحمد عيد تمريرة عرضية من جهة اليمين حولها إبراهيم عادل براسية اصطدمت بالقائم الأيسر ومرت لخارج الملعب.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الأولمبي محالاوته لتسجيل هدف التقدم الأول وكانت البداية مع إبراهيم عادل والذي سدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ولكنها اصطدمت بالقائم الأيمن.

وشهد الشوط للثاني تنفيذ العديد من الجمل الفنية والتكتيكية كما سدد لاعبو الفراعنة 5 كرات ولكن جاءت جميعها بين القائم والعارضة .

وبهذا التعادل يتقاسم كلا من منتخب مصر الأولمبي والنيجر المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة لكلا منها.

تشكيل منتخب مصر أمام النيجر



في مركز حارس المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: محمد أشرف، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، أحمد عيد.

في خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر

في خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد عاطف قطة.

دكة بدلاء المنتخب: محمد مغربي ، محمود جهاد ، على البحيري ، مصطفى ميسي ، على زعزع ، حاتم محمد ، عبدالرحمن أجويرو، عماد ميهوب ، محمد سمير ، أحمد فوزي.



ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من البطولة والتي ضمت كل من منتخبات النيجر والجابون ومالي.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي القادمة في بطولة إفريقيا

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة نظيره منتخب مالي يوم الأربعاء المقبل 28 من شهر يونيو الجاري في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لاوليمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الأولمبي ومالى في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة، فيما تبدء أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت أبو ظبي.