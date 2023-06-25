اوسوريو يمنح شبانة تعليمات خاصة قبل مباراة الزمالك والمحلة

ياسر رشاد - القاهرة - منح المدرب الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية خاصة للاعب محمود شبانة مدافع الفارس الأبيض، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة في مقر النادي.

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ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة المقبلة في الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل المقبل الموافق 27 من شهر يونيو الجاري،

أوسوريو يجتمع بمحمود شبانه

وحرص الكولومبي اوسوريو على الاجتماع مع محمود شبانه خلال أداء الفقرة الخططية، ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة بمركز قلب الدفاع.

محمود شبانه

يخطط اوسوريو للاعتماد على محمود شبانه في المباريات المقبله وألقى على اللاعب الأدوار التكتيكية الخاصة والمطلوبة من اللاعب، سواء فيما يخص التمركز الدفاعي أو التحركات ونقل الكرة وفقا للخطة الفنية الخاصة بالفريق.

ويستعد الفريق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة اوسوريو على أمل الظهور في مركز متقدم.

تنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل مباشرة من خلال قنوات اون تايم سبورت مباشرة في الوطن العربي.

وفي سياق أخر، قرر المدير الفني الكولومبي اوسوريو عودة الثلاثي يوسف ابراهيم اوباما ومحمود علاء وحمدي علاء لقائمة الفارس الأبيض المقرر لها أن تخوض البطولة العربية المقبله، ليتواجد الثلاثي في تدريبات الفريق مؤخرًا.

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