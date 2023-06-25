البنك الأهلي يعود للتدريبات استعدادا للأهلي في بطولة الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - إستأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم عقب الراحة ٢٤ ساعة التي منحها بابافاسيليو المدير الفني للاعبي الفريق عقب الفوز علي طلائع الجيش في دور ال١٦ لمسابقة كأس مصر.

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ليضرب فريق البنك الأهلي موعدا مع بيراميدز في دور الثمانية ويستعد فريق البنك الأهلي لعودة منافسات الدورى المصرى الممتاز عندما يلاقى الأهلي المنتشى بلقب دوري الأبطال الافريقي ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثونوالمقرر لها الخميس المقبل ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى.

وشهد المران الجماعي اليوم عودة محمود الزنفلي عقب الإنتهاء من عمليات التأهيل مابعد الإصابة

حيث غاب حارس مرمي فريق البنك الأهلي بسبب إجراء عملية في الكتف منعته من المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية.

نتيجة مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش

حقق فريق البنك الأهلي فوزا مثيرا على نظيره طلائع الجيش بركلات المعاناة الترجيحية بنتيجة 8/7 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

أحرز هدف طلائع الجيش اللاعب كريم طارق فى الدقيقة العاشرة بالشوط الأول ثم تعادل أحمد ياسر بهدف قاتل للبنك الأهلي في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة.

وظل التعادل مسيطرا خلال الأشواط الإضافية إلى أن احتكم الفريقين لركلات المعاناة الترجيحية والتي رجحت كفة البنك الأهلي.