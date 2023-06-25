شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد يخسر أمام صربيا 26 / 33 فى بطولة العالم باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 أمام نظيره الصربى بنتيجة 33/26 فى أول لقاءاته بالدور الثانى ببطولة العالم المقامة فى اليونان، على أن يلتقى غدا مع أيسلندا.

وفاز منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 على اليونان 30/36 فى ثالث مبارياته بدور المجموعات ببطولة العالم التى تقام فى اليونان متفوقا على أصحاب الأرض.

ونجح منتخب شباب اليد فى حصد العلامة الكاملة فى دور المجموعات بعد الفوز فى أول وثانى لقاءاته على كل من كوبا 28/45 والسعودية 34/42 على التوالى.

تقام هذه البطولة بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19يونيو الجارى وحتى 3 يوليو المقبل.

وتوجهت بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب لكرة اليد مواليد 2002 من بولندا إلى اليونان السبت الماضى، استعدادا لانطلاق بطولة العالم القادمة للشباب فى نسختها الـ24.

وتواجد منتخب شباب اليد فى بولندا لخوض وديتين، يترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى مواليد 2002 ببطولة العالم للشباب كابتن ياسر الرملى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم القادمة والتى تضم منتخب مصر ومنتخب اليونان ومنتخب كوبا ومنتخب السعودية.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 محمد الألفى المشرف على منتخبات الشباب والناشئين وصابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام ووليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى والمهندس محمد إمام محلل الأداء الفنى ودكتور ماجد مدحت أخصائى العلاج الطبيعى والحفنى عبد المقصود، مخطط أحمال وأحمد محمود الداعور معد بدنى.

وتضم قائمة أسماء اللاعبين: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - اسلام راضى - آدم البشرى - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولى - عمر ناصر - أحمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام - محمد رفاعى - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف.