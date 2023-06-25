شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 25/6/2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 25/6/2023 الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها حسين الشحات بعد تجديد عقده مع الأهلي: تستمر حكاية بدأت منذ سنوات، ولاعبو الزمالك يخوضون فقرة خططية قبل مواجهة غزل المحلة، وسبب تعطل صفقة حمدى فتحى ودور الإصابة فى تأجيل قرار الأهلى بشأن متولى.
حسين الشحات بعد تجديد عقده مع الأهلي: تستمر حكاية بدأت منذ سنوات
أعرب حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي، عن سعادته بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات، ليستمر في الفريق الأحمر حتى موسم 2026.
لاعبو الزمالك يخوضون فقرة خططية قبل مواجهة غزل المحلة
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
استقر حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على إعادة عصام صبحى الظهير الأيمن إلى التشكيل الأساسى أمام أسوان الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية.
أوسوريو يطلب التعاقد مع مدافع "أيسر" ومهاجم "صندوق" فى ميركاتو الزمالك
عواد يخوض فقرة تأهيلية خاصة فى "الجيم".. وتعليمات خاصة لشبانة
خاض محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم.
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