شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 25/6/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 25/6/2023 الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها حسين الشحات بعد تجديد عقده مع الأهلي: تستمر حكاية بدأت منذ سنوات، و‏لاعبو الزمالك يخوضون فقرة خططية قبل مواجهة غزل المحلة، وسبب تعطل صفقة حمدى فتحى ودور الإصابة فى تأجيل قرار الأهلى بشأن متولى.

حسين الشحات بعد تجديد عقده مع الأهلي: تستمر حكاية بدأت منذ سنوات

أعرب حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي، عن سعادته بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات، ليستمر في الفريق الأحمر حتى موسم 2026.

‏لاعبو الزمالك يخوضون فقرة خططية قبل مواجهة غزل المحلة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي. استقر حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على إعادة عصام صبحى الظهير الأيمن إلى التشكيل الأساسى أمام أسوان الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية. أوسوريو يطلب التعاقد مع مدافع "أيسر" ومهاجم "صندوق" فى ميركاتو الزمالك طلب خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، من إدارة ناديه ضرورة حسم صفقتين سوبر، ويرغب الخواجة الكولومبي فى تدعيم مركز الدفاع بلاعب يجيد اللعب بالقدم اليسرى "أشول"، حيث إن المدير الفني يرغب فى التعاقد مع هذا اللاعب لخدمة طريقة لعبه، كما طلب التعاقد مع مهاجم سوبر يجيد اللعب داخل الصندوق بالقدمين والرأس، ليدعم هذا المركز بجوار سيف الدين الجزيرى وناصر منسي، وشدد المدرب على أن ينهي الزمالك ملف الصفقات قبل المشاركة فى البطولة العربية. ‎قرر مجلس إدارة نادي أسوان إحالة اللاعب النيجيري رفائيل أياجوا للتحقيق، بعد أزمة هروبه من النادى والسفر لبلاده لإجراء عملية جراحية وإتمام زفافه. عصام صبحى يعود لتشكيل الإسماعيلى أمام أسوان لتعويض غياب كريم عرفات

عواد يخوض فقرة تأهيلية خاصة فى "الجيم".. وتعليمات خاصة لشبانة