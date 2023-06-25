شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل والعجوز يجتمعان مع باهر المحمدى وعمر الوحش فى مران الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على الاجتماع مع باهر المحمدى وعمر الوحش، في وجود أحمد العجوز، مدير الكرة خلال تدريب الفريق، اليوم.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أسوان في المباراة المقرر لها الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى.

وطلب حمزة الجمل من باهر وعمر الوحش التحدث دائما مع اللاعبين من أجل التركيز داخل الملعب والمباريات المقبلة دون الدخول في الأحداث التى يشهدها النادى من تغيير إدارات، خاصة أن الفريق في موقف صعب، ويحتاج لتحقيق الفوز على أسوان، من أجل التقدم خطوة مهمة نحو البقاء في الدورى.

ويعود عصام صبحى للتشكيل الأساسى لتعويض غياب كريم عرفات الذي يغيب عن مواجهة أسوان، لحصوله على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش في المباراة الماضية.

وعلى جانب آخر يحسم الاختبار الطبي مصير باهر المحمدى، قائد الإسماعيلى، من مباراة أسوان المقبلة فى الدوري، ووضع الجهاز الطبى للدراويش برنامجا تأهيليا لتجهيز اللاعب لمواجهة تماسيح النيل.

ويعانى باهر المحمدى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة، إلى جانب التهاب عضلات الحوض، ومنح الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل باهر المحمدى راحة سلبية لمدة 4 أيام من التدريبات، بناء على طلب من الجهاز الطبى للفريق لمحاولة تجهيزه لمواجهة أسوان.

وفى سياق آخر، أعلنت اللجنة الثلاثية التى تدير نادى الإسماعيلى، تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على كرة القدم بالإسماعيلى، برئاسة إسماعيل حفنى عضو اللجنة المعينة لإدارة النادى.

وتضمن اللجنة الفنية بالإسماعيلى كلا من إسماعيل حفنى رئيسا لها، وعضوية كل من: صبرى المنياوى وأحمد العجوز وأبو طالب العيسوى وعمر محمد جمال، على أن تعمل اللجنة بدون أجر ويختص علمها بالإشراف ومتابعة كرة القدم بالنادى الإسماعيلى.