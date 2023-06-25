شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة يهدر ركلة جزاء للأهلى أمام منتخب السويس فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر رامي ربيعة، لاعب الأهلي، فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء في مرمى منتخب السويس في الدقيقة 55 في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد منتخب السويس مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح في الدفاع وحمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج في وسط الملعب، وطاهر طاهر وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد فخري وكريم الدبيس.