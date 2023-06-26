شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبى يكتفى بالتعادل السلبى أمام النيجر فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
اكتفى منتخب مصر الأولمبى بالتعادل السلبى أمام النيجر فى المباراة التى جرت اليوم، باستاد ابن بطوطة بالمغرب فى الجولة الأولى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.
شهد الشوط الأول بداية سريعة من منتخب مصر الأولمبى بغية خطف هدف مبكر، بينما لعب منتخب النيجر على الهجمات المرتدة ونجح منتخب مصر فى تهديد المنافس أكثر من مرة أبرزها رأسية إبراهيم عادل التى اصطدمت بالقائم فى الدقيقة 30.
وفى الشوط الثانى، أهدر المنتخب الأولمبى العديد من الفرص، ولم ينجح فى استغلال الفرص التى لاحت له لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.
بدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم كلا من: حمزة علاء فى حراسة المرمى، أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، أحمد عاطف قطة، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، أسامة فيصل، إبراهيم عادل، محمود صابر.
ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين؛ المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة، وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.
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