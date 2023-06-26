منتخب مصر الأولمبى يكتفى بالتعادل السلبى أمام النيجر فى أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد -

اكتفى منتخب مصر الأولمبى بالتعادل السلبى أمام النيجر فى المباراة التى جرت اليوم، باستاد ابن بطوطة بالمغرب فى الجولة الأولى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

شهد الشوط الأول بداية سريعة من منتخب مصر الأولمبى بغية خطف هدف مبكر، بينما لعب منتخب النيجر على الهجمات المرتدة ونجح منتخب مصر فى تهديد المنافس أكثر من مرة أبرزها رأسية إبراهيم عادل التى اصطدمت بالقائم فى الدقيقة 30.

وفى الشوط الثانى، أهدر المنتخب الأولمبى العديد من الفرص، ولم ينجح فى استغلال الفرص التى لاحت له لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.