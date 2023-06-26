شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون أكينيولا يواصل خوض برنامجه التأهيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له من قِبَل الجهاز الطبي للفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام سامسون أكينيولا بأداء بعض التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب لعدة دقائق بجانب أمور تأهيلية أخرى موضوعة له بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي، تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

ويعاني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق، من إجهاد عضلي تسبب في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة.

وأدى رباعي حراسة مرمى الفريق، محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية ومحمد عز الدين "سيمو" مواليد 2003، تدريبات قوية، وركز محمد عبد المنصف مدرب الحراس مع الرباعي على تنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة، منها التسديد من مسافات و زوايا مختلفة بجانب أمور أخرى خاصة بمشاركة الحارس كلاعب بالفريق.

وحرص عبد المنصف على منح الحراس تعليمات متواصلة أثناء أداء الفقرة التدريبية، ومشاركتهم في التقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.