شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلى: نتحمل ظروف النادى والمسئولية وتركيزنا على مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الفنى ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، تحمّلهم مسئولياتهم تجاه النادى الإسماعيلى وجماهيره، وأن تركيزهم بالكامل منصب على مباراة أسوان المقبلة في بطولة الدورى.

ونشر الحساب الرسمى للإسماعيلى بيان على لسان الجهاز الفنى واللاعبين: "نؤكد حرصنا الشديد على تحمل ظروف النادى مع بذل أقصى جهد لدينا للحفاظ على استقرار النادى الإسماعيلى".

وأضاف البيان: "كما نوجه الدعوة لجماهير النادى المخلصة بالحضور لمباراة أسوان بكامل العدد المسموح به لنعبر جميعا بالنادى إلى المكان الذى يستحقه".

من جانبه حذر حمزة الجمل، المدير الفني للدراويش، اللاعبين من انتفاضة فريق أسوان، حيث إن الفوز يؤمّن الفريق فى جدول الدورى ويتأكد بقاؤه فى الموسم المقبل، كما أن أسوان يعد من المنافسين على الهروب من الهبوط وبالتالي لن تكون المباراة سهلة.

وأضاف حمزة الجمل أن أسوان يعانى من سوء النتائج قبل التوقف الدولى، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 4 مواجهات لعبها، وسيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز للهروب من الهبوط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.