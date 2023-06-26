شكرا لقرائتكم خبر عن وائل فرحان حكما لمباراة الاتحاد وسيراميكا فى قبل نهائى كأس الرابطة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم وائل فرحان لإدارة مباراة الاتحاد السكندرى وسيراميكا فى قبل نهائى كأس الرابطة غدا باستاد القاهرة الدولى.

يضم الطاقم كلا من: وائل فرحان حكم ساحة، ويعاونه أسامة السيد وحاتم علام مساعدان، وعمرو رمضان حكم رابع، وخالد الغندور حكم فيديو ومحمد عبد الحافظ مساعد فيديو.

وأعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الإتحاد السكندري، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سيراميكا فى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة، والمقرر إقامتها غدا الإثنين باستاد القاهرة الدولي فى الثامنة والنصف مساءً.

وغادر الفريق الإسكندرية بقائمة تضم 22 لاعباً عقب التدريب الصباحي، وجاءت قائمة الاتحاد السكندرى على النحو التالي:

حراس المرمى: المهدي سليمان، صبحي سليمان، عمرو خليل

خط الدفاع : محمود علاء، صبري رحيل، خالد صبحي، مصطفى إبراهيم، السيد سالم، هشام صلاح، محمد الصالح

خط الوسط : محمود عبدالعزيز، إسلام عبد النعيم، خالد الغندور، محمد فارس، ناصر ناصر، عمار حمدي، محمد محمود، مورو ساليفو.

خط الهجوم : إبراهيم حسن،أحمد عادل ميسي، مابولولو، أوستن أموتو

ويغيب عن قائمة الاتحاد السكندري فى مباراة سيراميكا كل من: فارس السيد، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، كازيتو، عموري، أحمد فهد، حمدين، أحمد عيد.