شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 25 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم 25 / 6 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها عودة الفريق الكروى للتدريبات دون راحة استعدادا لمواجهة غزل المحلة فى الدورى بعد غد الثلاثاء.

‏لاعبو الزمالك يخوضون فقرة خططية قبل مواجهة غزل المحلة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

عواد يخوض فقرة تأهيلية خاصة فى "الجيم".. وتعليمات خاصة لشبانة

خاض محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

مران الزمالك يبدأ ببرنامج تأهيل خاص وتقسيم اللاعبين لأكثر من مجموعة

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

محمد عبد الغنى يحصل على إذن بالغياب عن مران الزمالك بعد التعديل

حصل محمد عبد الغنى مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على إذن بالغياب عن تدريب فريقه، بعد تعديل موعده ليقام فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لغزل المحلة.

درجات الحرارة المرتفعة سبب تأجيل مران الزمالك.. اعرف التفاصيل

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن تأجيل تدريب الفريق الذى كان مقرراً له صباح اليوم، الأحد، ليقام فى السادسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المقبل.

أوسوريو يطلب التعاقد مع مدافع "أيسر" ومهاجم "صندوق" فى ميركاتو الزمالك

طلب خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، من إدارة ناديه ضرورة حسم صفقتين سوبر، ويرغب الخواجة الكولومبي فى تدعيم مركز الدفاع بلاعب يجيد اللعب بالقدم اليسرى "أشول"،