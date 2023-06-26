شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: أملك عروضا للرحيل عن الدورى المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال طارق مصطفى، المدير الفني لفريق أولمبيك آسفي المغربي، إنه يملك عددا كبيرا من العروض للرحيل خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح هذا الموسم والتواجد فى المركز الرابع بمسابقة الدوري.

وقال طارق مصطفى، فى تصريحات إذاعية: "بعد النجاح الحمد لله طوال عام ونصف مع فريق أولمبيك آسفي المغربي، تلقيت عددا من العروض سواء فى مصر أو المغرب وأماكن أخرى ولكن حتى الآن لا أعرف مصيري.

وأضاف: "بذلت مجهودا كبيرا طوال الفترة الماضية، والحمد لله جعلت الفريق الآن قادرا على تحقيق البطولات والتواجد فى المراكز المتقدمة".

وتابع: "بالفعل تلقيت عددا من العروض فى مصر من أجل التواجد، ولكن أنا حتى الآن لم أنظر للعروض بسبب ضغط الموسم الماضي".