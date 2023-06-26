شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يتقدم للأهلى أمام منتخب السويس فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل حسين الشحات لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى منتخب السويس في الدقيقة 87 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

واستحوذ الأهلي على مجريات اللعب وشن هجوما ضاغطا على مرمى منتخب السويس وهدد مرمى محمود كوكو في أكثر من فرصة، كان أهمها في الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات.

وهدد محمود كهربا مرمى منتخب السويس بتسديدة في الدقيقة 39 ولكن حوّلها محمود كوكو إلى ركلة ركنية، وعاد كهربا وهدد مرمى السويس في الدقيقة 41 ولكن أبعدها كوكو إلى ركنية جديدة، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد منتخب السويس مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح في الدفاع وحمدي فتحي ومروان عطية واليو ديانج في وسط الملعب، وطاهر طاهر وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد فخري وكريم الدبيس.