شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم منتخب السويس بهدف الشحات ويتأهل لمواجهة الداخلية فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عقب الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة الكأس.

وصعد الأهلي لمواجهة الداخلية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطي منتخب السويس في ضربة البداية للنسخة الجديدة من بطولة الكأس والتي يحمل لقبها في آخر نسخة.

واستحوذ الأهلي على مجريات اللعب وشن هجوما ضاغطا على مرمى منتخب السويس، وهدد مرمى محمود كوكو في أكثر من فرصة، كان أهمها في الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات.

وهدد محمود كهربا مرمى منتخب السويس بتسديدة في الدقيقة 39 ولكن حوّلها محمود كوكو إلى ركلة ركنية، وعاد كهربا وهدد مرمى السويس في الدقيقة 41 ولكن أبعدها كوكو إلى ركنية جديدة، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وشهدت بداية الشوط الثاني مشاركة أفشة بدلا من أليو ديانج، وتحصّل فريق الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 53 نتيجة عرقلة أفشة داخل منطقة جزاء منتخب السويس، قبل أن يهدرها رامي ربيعة في الدقيقة 55 بعد تصدٍ رائع من محمود كوكو.

وهدد حمدي فتحي مرمى منتخب السويس برأسية في الدقيقة 64، ولكن مرت أعلى العارضة، وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 66 بنزول أحمد عبد القادر وأحمد قندوسي بدلا من طاهر طاهر وحمدي فتحي.

وتحصّل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من الناحية المينى ولعبها أفشة داخل منطقة الجزاء ولعبها ياسر إبراهيم رأسية، ولكن وصلت سهلة في يد كوكو، وتصدى كوكو لفرصة محققة من تصويبة أفشة في الدقيقة 72 وحوّلها إلى ركنية.

وسجل حسين الشحات هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 87 من عمر المباراة من صناعة أحمد قندوسي بعدما استلم الكرة ووضعها على يسار محمود كوكو.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح في الدفاع وحمدي فتحي ومروان عطية واليو ديانج في وسط الملعب، وطاهر طاهر وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد فخري وكريم الدبيس.