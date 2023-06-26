شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: الجلاصى لن يرحل ومستمر مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن كواليس أزمة إلياس الجلاصي الأخيرة، بعد خروجه بتصريحات عن مفاوضات الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال ميمي عبد الرازق، فى تصريحات إذاعية: "لدينا رغبة فى استمرار الجلاصي مع المصري، لاعب مميز ومحترم ويملك إمكانيات كبيرة".
وأضاف: "وجهت له رسالة أن المصري جماهيره كبيرة وتحبك وأنت حتي لو عقدك هنا أقل من فريق آخر، لكنك لديك تعويض بحب الجماهير التي ترغب فى وجودك".
وأكد أن الياس الجلاصي، نجم الفريق، لن يرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال: "كلام نهائي إلياس الجلاصي لن يرحل عن النادي المصري البورسعيدي خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "الجلاصي من أهم اللاعبين فى الفريق، والجماهير تحبه وترى أنه لاعب مهم للغاية وأنا كذلك، وعقدت مع جلسة وقلت له الجميع هنا بيحبك".
وختم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري تصريحاته قائلا: "بشكل نهائي الجلاصي لن يرحل عن الفريق خلال الفترة المقبلة".
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